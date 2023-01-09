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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 января 2023 года

Энергия дня десятого января две тысячи двадцать третьего года. Код 806 =Ангелы - это те, кто спят внутри нас и просыпаются, когда нам сложно = «Благословен тот, кто ничего не ждёт, потому что он никогда не будет разочарован» = Бутафория религий или церквей направлена на отчуждение человека от Создателя = Вам суждено полностью преодолеть все оставшиеся препятствия = Всегда найдётся тот, для кого ты будешь примером; не подведи этого человека! = В Тонком Мире каждый из нас видит себя таким, каким он есть в действительности =Вы любимых сердечно простите, лишь Любовью любимых спасёте = Границы, так же, как и страхи, чаще всего оказываются просто иллюзиями = До тех пор, пока не успокоишь свой ум, не сможешь пережить счастье = Доверьтесь Высшим Силам, и они проведут вас к вашей Цели короткой дорогой = Духовным Единением являются не слова, а Единая мысль или мыслеобраз = Душа Учителя не внутри; он носит её в ладонях, на вытянутых руках = Единственный разумный способ обучать людей — это подавать им пример = «Единственным средством борьбы с чумой является честность» = Если ты идёшь по своему Пути, вся Вселенная приходит тебе на помощь = Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда =Заканчивайте незавершённые дела, так вы закроете то, что забирает вашу Энергетику =К радости нет Пути через помощь другим, но только через Мир в самом себе = Когда есть поддержка близкого человека - можно справиться с любой проблемой = Комплементарность обеспечивает нейтральность всего Пространства = Любая "победа" над здравым смыслом есть не что иное, как поражение самого себя = Многие призваны к познанию, но немногим открыты тайны решений наших = Мы - избранные начать всё сначала, чтобы сохранить Человечество на Земле = Мы обладаем мощной Силой Созидания.

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