Медведев проиграл пятый из шести своих финалов турниров "Большого шлема"

Россиянин Даниил Медведев выиграл первые две партии в финале Australian Open против итальянца Янника Синнера, но не смог удержать перевес и уступил в драматичном пятисетовом поединке титул - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.
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