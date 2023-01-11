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Панарин забил победный буллит в игре с «Миннесотой». У него 0+1 в 3 последних матчах

Панарин забил победный буллит в игре с «Миннесотой». У него 0+1 в 3 последних матчах

Артемий Панарин забил победный буллит в игре с «Миннесотой». Его точный бросок принес «Рейнджерс» победу над «Уайлд» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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