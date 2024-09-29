Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Известному российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС России

Известному российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС России

Лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России.

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