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TAC: в США нужно создать Центр противодействия дезинформации по Украине из-за лжи Киева

TAC: в США нужно создать Центр противодействия дезинформации по Украине из-за лжи Киева

Вашингтон должен открыть собственный Центр по противодействию дезинформации из-за постоянной лжи со стороны украинского президента Владимира Зеленского, пишет The American Conservative.

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