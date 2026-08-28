НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда Татарстанның иң зур әләмен җәелдерделәр

Казанда Татарстанның иң зур әләмен җәелдерделәр

«Бердәм Россиянең Яшь Гвардиясе» Татарстан төбәк бүлеге активистлары Казан шәһәре Башкарма комитетының Балалар һәм яшьләр эшләре комитеты белән берлектә Татарстан Республикасы көненә багышланган акция кысаларында Казан Кремле янында 50 х 25 метр зурлыктагы Татарстан Республикасы флагын җәелдерде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым