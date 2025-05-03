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Минувшей ночью была совершена массированная комбинированная атака ВСУ, которая длилась двое суток, и в ее рамках было задействовано более 255 БпЛА, около 30 БЭК (из них уничтожено 18), а также восемь

Минувшей ночью была совершена массированная комбинированная атака ВСУ, которая длилась двое суток, и в ее рамках было задействовано более 255 БпЛА, около 30 БЭК (из них уничтожено 18), а также восемь

Минувшей ночью была совершена массированная комбинированная атака ВСУ, которая длилась двое суток, и в ее рамках было задействовано более 255 БпЛА, около 30 БЭК (из них уничтожено 18), а также восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинских ракеты "Нептун-МД", которые были уничтожены российской … .

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