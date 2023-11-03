Маленький китайский городок Дунбучжоу приобрел большое значение благодаря волшебству анимации

Нанкин, 2 ноября /Синьхуа/ -- Для Лян Куя, создавшего семь оригинальных мультипликационных фильмов и экспортировавшего их в более чем 50 стран и регионов, было легко съездить на несколько часов в небольшой городок Дунбучжоу, где он мог узнать больше о том, как китайская анимация выходит на мировой рынок.
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