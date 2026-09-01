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"Не стагнирует, а поляризуется": эксперт – о ситуации на туррынке Алтая и прогнозах

"Не стагнирует, а поляризуется": эксперт – о ситуации на туррынке Алтая и прогнозах

На Алтае завершается высокий турсезон. Официальных цифр по трафику еще нет. Но участники рынка говорили о сокращении числа гостей при неизбежном росте цен.

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