Киргизия и КНР обсудили поставки передовых сортов киргизской черешни

Переговоры по экспорту черешни с представителями китайской компании Guangzhou Jiangnan Food провели поставщики плодовых из Киргизии, 15 декабря сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
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