«Партизан» хочет приобрести Костаса Слукаса

«Партизан» проявляет интерес к звезде «Олимпиакоса» Костасу Слукасу (31 год, 188 см), пишет Sport24. Греческий разыгрывающий провел пять сезонов за «Фенербахче» (2015–2020) под руководством нынешнего главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича.
«Партизан» проявляет интерес к звезде «Олимпиакоса» Костасу Слукасу (31 год, 188 см), пишет Sport24. Греческий разыгрывающий провел пять сезонов за «Фенербахче» (2015–2020) под руководством нынешнего главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича.
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