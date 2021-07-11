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«Партизан» хочет приобрести Костаса Слукаса

«Партизан» проявляет интерес к звезде «Олимпиакоса» Костасу Слукасу (31 год, 188 см), пишет Sport24. Греческий разыгрывающий провел пять сезонов за «Фенербахче» (2015–2020) под руководством нынешнего главного тренера «Партизана» Желько Обрадовича.

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