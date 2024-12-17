Госавтоинспекторы провели рейдовые мероприятия в Херсонской области

Сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области совместно с коллегами из Военной автомобильной инспекции Южного военного округа провели профилактический рейд на территории Генического муниципального округа.
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