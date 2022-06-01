Минск вновь снизил экспортные пошлины на вывозимые за пределы ЕАЭС нефтепродукты - СМИ

МИНСК, 1 июн - РИА Новости. Белоруссия с 1 июня снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает агентство Белта со ссылкой на постановление Совета Министров.