Франция «подвинула» Киев: ничего личного-бизнес

Стало известно, что Франция возобновит импорт своего арсенала для Киева только после того, как Киев начнет закупать боеприпасы у французских производителей с использованием соответствующего государственного финансирования.
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