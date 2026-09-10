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Орловские новости

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«Эсеры» выступили против повышения тарифов ЖКХ в Орловской области

«Эсеры» выступили против повышения тарифов ЖКХ в Орловской области

В Орловской области с 1 октября изменится размер платы граждан за коммунальные услуги. Средний индекс изменения платы установлен на уровне 15%.

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