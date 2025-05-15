Таможня возбудили два уголовных дела на подставного директора из Ярославля

Владимирская таможня возбудила два уголовных дела в отношении 39-летнего ярославца. За вознаграждение, размер которого не озвучили, мужчина согласился на некоторое время передать свой паспорт некоим людям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии