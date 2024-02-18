Украинский ТГ-канал: Офис Зеленского дал указание СБУ разобраться с договорившимися о сдаче в плен раненых в Авдеевке

Потеря Авдеевки очень разозлила офис президента Украины, на данный момент идет сбор информации, по итогам которого последуют оргвыводы.
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