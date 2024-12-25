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Царьград

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  • Эльфено4ек Чумазикова
    Радует лишь только то, что Вы всего-навсего обычный интернетный п*бол и ничего в этой жизни от Вас не зависит, кроме ..."Бить Москву" - "...
  • Silver Kont
    Никаких пленных, никакого позорного договорняка!ВСУ встали у посл...

Близится сражение за важнейшую шахту: ВСУ окапываются, русские рвутся к коммуникациям – Эксперт Дандыкин

Близится сражение за важнейшую шахту: ВСУ окапываются, русские рвутся к коммуникациям – Эксперт Дандыкин

Военный эксперт считает, что за шахту "Покровское" на Донецком направлении развернётся большое сражение.

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Комментарии
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Амара Карпова
Держу кулаки за ребят👊❤️🙏Все будет РОССИЯ💯🙏🇷🇺
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