В Бурятии грузовик повис на неэксплуатируемом мосту

Витимский мост был построен в Муйском районе Бурятии в начале 1980-х годов как временный. Он был закрыт для эксплуатации в 2016 году из-за аварийного состояния, но некоторые люди до сих пор продолжают переправляться по нему.
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