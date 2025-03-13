Театр абсурда
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Театр абсурда

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150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

Царьград Коллаж Царьграда По итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде 11 марта заявлено, что Киев удалось "склонить к миру" – добиться его согласия на 30-дневное перемирие.

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Комментарии
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алиса алиска
Опять Рубио, что за тон &quot;мы должны заставить россию&quot;, &quot;теперь мы узнаем, кто противится переговорам&quot;. Что за тон? - &quot;мы&quot; это кто?, а судьи кто нам? наш судия - это Бог.
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15 час.
аа
алиса алиска
Нарочницкая Наталья права, начальнику известны детали, о которых мы пока не знаем. Все будет, как надо и мы готовы к любому развитию событий
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Всю эту писанину мусолила некая подпиндовоская скотина,которая не понимая происходящего и пытается хоть сзади,хоть сбоку притулить к России западные хотелки....Запад блефует ,а &quot;наш&quot; автор пытается этот блеф превратить в реальность и так&quot;рассуждает&quot;,так&quot;рассуждает&quot;
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12 час.
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