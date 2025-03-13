Царьград Коллаж Царьграда По итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде 11 марта заявлено, что Киев удалось "склонить к миру" – добиться его согласия на 30-дневное перемирие.
150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему
Комментарии
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алиса алиска
Опять Рубио, что за тон "мы должны заставить россию", "теперь мы узнаем, кто противится переговорам". Что за тон? - "мы" это кто?, а судьи кто нам? наш судия - это Бог.
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15 час.
аа
алиса алиска
Нарочницкая Наталья права, начальнику известны детали, о которых мы пока не знаем. Все будет, как надо и мы готовы к любому развитию событий
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13 час.
Nikolia Vovchenko
Всю эту писанину мусолила некая подпиндовоская скотина,которая не понимая происходящего и пытается хоть сзади,хоть сбоку притулить к России западные хотелки....Запад блефует ,а "наш" автор пытается этот блеф превратить в реальность и так"рассуждает",так"рассуждает"
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12 час.
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