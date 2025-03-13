150 дней перемирия и главный козырь в рукаве России: Начинаем по настоящему

алиса алиска Опять Рубио, что за тон "мы должны заставить россию", "теперь мы узнаем, кто противится переговорам". Что за тон? - "мы" это кто?, а судьи кто нам? наш судия - это Бог.

аа алиса алиска Нарочницкая Наталья права, начальнику известны детали, о которых мы пока не знаем. Все будет, как надо и мы готовы к любому развитию событий