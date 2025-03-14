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Царьград

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Бьют по Москве из Подмосковья? Под ударом спецпосланик США Уиткофф. После встречи с Путиным - покидал Россию во время налёта "странных" БПЛА

Бьют по Москве из Подмосковья? Под ударом спецпосланик США Уиткофф. После встречи с Путиным - покидал Россию во время налёта "странных" БПЛА

Спустя три дня после рекордного налёта украинских беспилотников по России, враг в очередной раз пытался атаковать Москву.

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