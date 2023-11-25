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"Мы хотим суверенной внешней политики": в Словакии объяснили отказ Братиславы поставлять оружие ВСУ

"Мы хотим суверенной внешней политики": в Словакии объяснили отказ Братиславы поставлять оружие ВСУ

Глава словацкого МИД Юрай Бланар отметил, что Братислава руководствуется интересами словаков.Юрай Бланар заявил, что Словакия отказывается от поддержки Украины из соображений сохранения собственного суверенитета и следования национальным интересам страны.

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