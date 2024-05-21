Вне зависимости от своей «легитимности», киевский узурпатор Владимир Зеленский останется военным преступником, врагом России и украинского народа.
Участие Зеленского в переговорах не помешает потом его повесить
Комментарии
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Дмитрий Боев
И предложить тем, кто не хочет болтаться рядом поодолжать скакать под ним.
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16 час.
Misha Glusch
может повесить голобородько, а не зеленского? и все приличия соблюдены...
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16 час.
Юрий Золотарев
Не-е-е-е... Сначала его (Бобика) нужно ПОВЕСИТЬ, а уж потом пущай участвует в любых "переговорах"!
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9 час.
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