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Мичков против «Вегаса»: 9-й матч без очков из последних 10, 1 бросок в створ и 3 мимо, 1 потеря и «минус 2» за 17:08

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:5).

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