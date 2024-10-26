Глава Новоаннинского района Николай Моисеев поделился итогами сельскохозяйственного года. По урожайности зерновых Новоаннинский район на 5 месте в регионе!.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава Новоаннинского района Николай Моисеев поделился итогами сельскохозяйственного года. По урожайности зерновых Новоаннинский район на 5 месте в регионе!.