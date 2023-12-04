Кадыров призвал украинцев сложить оружие, пока российская армия получила полное преимущество в Авдеевке: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 4 декабря 2023 года Юлия СоколоваГлава Чечни Рамзан Кадыров обратился к военнослужащим ВСУ с призывом сложить оружие и избежать ненужной гибели.