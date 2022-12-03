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На недавнем мероприятии у зрителей была возможность задать вопрос знаменитому тренеру, но на один из них она не ответила

На недавнем мероприятии у зрителей была возможность задать вопрос знаменитому тренеру, но на один из них она не ответила

﻿﻿Ни одна суббота в эти месяцы не проходит без интересных и значимых событий, и эта не исключение. Да, этапы Гран-при России позади, и имена тех, кто дошел до финала, уже известны, но Федерация фигурного катания придумала еще один необычный турнир.

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