На недавнем мероприятии у зрителей была возможность задать вопрос знаменитому тренеру, но на один из них она не ответила

﻿﻿Ни одна суббота в эти месяцы не проходит без интересных и значимых событий, и эта не исключение. Да, этапы Гран-при России позади, и имена тех, кто дошел до финала, уже известны, но Федерация фигурного катания придумала еще один необычный турнир.