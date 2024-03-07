«Индекс блина». Сколько приморцам придется потратить на традиционное блюдо

11 марта начинается народная Масленая неделя с гуляньями и вкусностями. А какая Масленица без пышных блинов, которыми обязательно нужно накормить всю семью и гостей? PRIMPRESS подсчитал затраты приморцев на приготовление традиционного блюда.
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