Представлен обновленный минивэн Voyah Dream с интерьером а-ля LiXiang

Китайский портал Autohome поделился снимками салона до официальной презентации. На смену кокпиту с монолитным трёхсекционным экраном пришёл вариант в духе моделей Li Auto: с широкоформатным составным тачскрином справа и отдельным небольшим дисплеем для водителя.