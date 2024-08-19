Представлен обновленный минивэн Voyah Dream с интерьером а-ля LiXiang

Китайский портал Autohome поделился снимками салона до официальной презентации. На смену кокпиту с монолитным трёхсекционным экраном пришёл вариант в духе моделей Li Auto: с широкоформатным составным тачскрином справа и отдельным небольшим дисплеем для водителя.
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