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Военный эксперт Ходаренок: использование аэростатов для разведки нецелесообразно

Военный эксперт Ходаренок: использование аэростатов для разведки нецелесообразно

Появление неопознанных воздушных шаров на территорией США стало в последнее время регулярным. Накануне истребитель ВВС США поразил ракетой класса "воздух-воздух" очередной воздушный объект над озером Гурон по приказу президента США Джо Байдена.

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