ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта на оборонном предприятии

55-летнего жителя Тамбова задержали по подозрению в подготовке теракта. Следствие считает, что он получил задание от украинских спецслужб и собирался подорвать автомобили работников оборонного предприятия.
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