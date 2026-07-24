RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Пленный Богатырёв: пограничников Украины атаковали сослуживцы

Пленный Богатырёв: пограничников Украины атаковали сослуживцы

Замначальника отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырёв, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, сообщил, что он вместе с сослуживцами попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ во время эвакуации с позиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии