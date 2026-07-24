Пленный Богатырёв: пограничников Украины атаковали сослуживцы

Замначальника отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырёв, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, сообщил, что он вместе с сослуживцами попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ во время эвакуации с позиций.
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