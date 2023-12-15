Ботфорты на каблуке и без него, сапоги-трубы с широким голенищем и сапоги-чулки, напоминающие сочетание леггинсов и туфель – тренды, занявшие лидирующие позиции в осенне-зимнем гардеробе модниц Сони Есман, Рози Хантингтон- Уайтли, Клара Берри и Никола Пельц.
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