﻿﻿Ботфорты на каблуке и без него, сапоги-трубы с широким голенищем и сапоги-чулки, напоминающие сочетание леггинсов и туфель – тренды, занявшие лидирующие позиции в осенне-зимнем гардеробе модниц Сони Есман, Рози Хантингтон- Уайтли, Клара Берри и Никола Пельц.