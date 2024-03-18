20 апреля - новые правила ловли воблы

Астраханский рыбацкий фестиваль «Вобла-2024» будет проходить по новым правилам. Организаторы полностью отменили личную номинацию, вместо этого будет три командных: «Эколята» - для детей младше 12 лет, «Ловцы» - для молодежи от 12 до 18 лет и «Главрыбак» - для участников старше 18 лет.