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Царьград

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Лантратова: ВСУ бьют по врачам и спасателям в Херсонской области

Лантратова: ВСУ бьют по врачам и спасателям в Херсонской области

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова заявила о целенаправленных ударах ВСУ по медицинским и спасательным автомобилям, а также поставщикам продовольствия в Херсонской области, что является серьёзным нарушением международных норм.

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