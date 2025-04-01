15 интересных фактов о стриптизе, которые вас сильно удивят

Стриптиз — один из самых страстных и будоражащих воображение танцев, который так нравится мужчинам. Но большинство все же относятся к нему, как к чему-то пошлому и непристойному, и нередко ставят знак равенства между танцовщицами и проститутками.
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