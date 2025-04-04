Рожайте, школьницы, рожайте!

SI

Sergey Ivanov

Есть такой закон природы, открытый ученым по имени Мэрфи: -Чем выше начальник- тем он менее компетентен. Из этого закона методом математической индукции приходим к выводу: Нами правят идиоты! И самое наглядное подтверждение истинности закона Мэрфи- это последнее содрогание наших законодателей в пользу поддержки ранней беременности. Никому из этих законодательных мужей не приходило в голову, что эта «законодательная инициатива» полностью противоречит российскому же законодательству, ибо стимулирует половые связи между несовершеннолетними. Что является уголовным преступлением. Не приходит в голову нашим думакам и то, что эти деньги все равно пройдут мимо государствообразующего народа- мимо русских. Потому, что получателями этих ништяков будут прежде всего цыганские семьи, а также семьи наших дорогих Незаменимых Специалистов, которые с удвоенной силой будут стремиться попасть в Россию. Не потому, что ее любят, а потому, что от нее можно подкормиться. У этих групп населения традиционно поощряются ранние браки. Цыгане, например, выдают свою дочь замуж в 12 лет. Ненамного отстают от цыган и Незаменимые Специалисты, которые приезжают к нам целыми кишлаками- и на каждого требуют все возможные подачки, включая все виды пособий, пенсии и квартиры. А что до работы- то дай бог, если работают из этого стада хотя бы четверть. Остальным вполне хватает пособий от щедрой русской души.