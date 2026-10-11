В Обозерском открылся новый культурно-досуговый центр

Строительство объекта в поселке велось в рамках государственно-частного партнерства.Строительство объекта в поселке велось в рамках государственно-частного партнерства.
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