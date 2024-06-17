Невозможность коррупции на Западе или жалкое подобие и неповторимый оригинал

Анфиса Иванова

К тому же у них в официальном докладе не обозначено " Воровство...Коррупция..." , а сказано о неправильном бухучете и " трудности в оценке оборонных статей...". А на счет учебы наших ...ой-е-йой - да мы сами с усами и кого хочешь научим - у них 300 лет капитализму, а нашему 30 и мы все разворовали !!!!.... И не только разворовали, а таки да - в поклоне принесли наворованное мировым кланам...и они нас сожрали и не подавились... И не подавятся, если такая система у нас будет продолжаться. Мы воровать ого-го как можем...мы только НЕ МОЖЕМ подсчитать точно СКОЛЬКО наворовали ( цифры бесконечные...) и КУДА ушло наворованное ( из оценки Белоусовым..., ) Вот такая у нас Счетная палата...и все другие счетные и надзорные умники в них...