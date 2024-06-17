Аудитор Пентагона выявил новое завышение стоимости предоставленного США Украине оружия на $1,9 млрд, общая сумма переоценки составляет свыше $8 млрд.
Невозможность коррупции на Западе или жалкое подобие и неповторимый оригинал
Комментарии
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Анфиса Иванова
К тому же у них в официальном докладе не обозначено " Воровство...Коррупция..." , а сказано о неправильном бухучете и " трудности в оценке оборонных статей...". А на счет учебы наших ...ой-е-йой - да мы сами с усами и кого хочешь научим - у них 300 лет капитализму, а нашему 30 и мы все разворовали !!!!.... И не только разворовали, а таки да - в поклоне принесли наворованное мировым кланам...и они нас сожрали и не подавились... И не подавятся, если такая система у нас будет продолжаться. Мы воровать ого-го как можем...мы только НЕ МОЖЕМ подсчитать точно СКОЛЬКО наворовали ( цифры бесконечные...) и КУДА ушло наворованное ( из оценки Белоусовым..., ) Вот такая у нас Счетная палата...и все другие счетные и надзорные умники в них...
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10 мин.
Natalija Osminina
Раз сложилась такая ситуация из-за того, что многие Родину любят меньше, чем доллар (а рубль -это тень доллара), то мудрая Природа всё порешает сама. Денег не будет. И все успокоятся. Если с расстройства не выбросятся из окна или не пустят себе пулю в лоб))
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8 мин.
Анфиса Иванова
Не будет денег...доллАров... будет другая система расчетов - и там найдутся умники, особенно из числа как раз тех, кто это придумает. Пока будет существовать жизнь - " купи-продай" будет ее основой.
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1 мин.
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