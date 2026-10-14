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Густой туман накрыл улицы Барнаула ранним утром. Фото

Густой туман накрыл улицы Барнаула ранним утром. Фото

Ранним утром 14 октября улицы Барнаула окутал густой туман. Жители краевой столицы запечатлели явление и поделились фотографиями в telegram-канале "В курсе 22".

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