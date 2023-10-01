В Крыму завершился отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»-2023

В Республике Крым завершились соревнования отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии