Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление российских активов французского производителя напольных покрытий Tarkett, а также предприятий, выпускающих гофрокартон, упаковку и средства гигиены, — документ опубликован на портале правовой информации.
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