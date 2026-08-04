Дуров* раскритиковал Apple за удаление приложения Telegram из App Store

Основатель Telegram Павел Дуров (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал 4 августа объяснения в связи с кратковременным удалением компанией Apple приложения мессенджера из магазина App Store.
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