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Миронов призвал запретить трудоустройство мигрантов в социально значимые сферы

Миронов призвал запретить трудоустройство мигрантов в социально значимые сферы

Председатель партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести федеральный запрет на трудоустройство мигрантов в социально значимые сферы экономики.

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