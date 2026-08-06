Миронов призвал запретить трудоустройство мигрантов в социально значимые сферы

Председатель партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести федеральный запрет на трудоустройство мигрантов в социально значимые сферы экономики.
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