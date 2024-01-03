Мнение: ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику во II-III квартале 2024 года

Центробанку необходимо сохранить жесткую политику, чтобы убедить участников рынка, что высокие ставки призваны не допустить преждевременного смягчения финансовых условий, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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