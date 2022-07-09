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Наш ответ Белому дому и коллективному Западу — Мишустин объявил программу развития России, работа уже идёт

Наш ответ Белому дому и коллективному Западу — Мишустин объявил программу развития России, работа уже идёт

В начале июля Михаил Мишустин определил важнейшие задачи и цели развития по всем экономическим направлениям.

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