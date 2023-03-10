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В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения

В Рязани из-за сбоя самопроизвольно включилась система оповещения

В пресс-службе администрации Рязани утром в пятницу, 10 марта, сообщили, что в городе самопроизвольно включилась сирена.

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