В Раде предложили сыну Порошенко подписать контракт на военную службу

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, предложил сыну экс-президента Украины Петра Порошенко заключить годовой контракт на службу в рядах ВСУ.
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