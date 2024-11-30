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Скользкие ситуации: какие блюда не стоит ставить на новогодний стол, чтобы не разозлить Змею

Скользкие ситуации: какие блюда не стоит ставить на новогодний стол, чтобы не разозлить Змею

Скользкие ситуации: какие блюда не стоит ставить на новогодний стол, чтобы не разозлить Змею Ирэн ОрлонскаяС приближением Нового года у многих из нас возникает вопрос о том, какие блюда украсить праздничный стол.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
И что, &quot;три корочки хлеба&quot; и хватит? Да ползите вы со своей змеей сами знаете куда. А по русскому обычаю стол должен ломиться от явств и напитков. Как встретишь Новый Год, таким он и будет.
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15 час.
Galina Molotskova
вООБЩЕ-ТО ГОД ЗМЕИ НАЧНЁТСЯ ПОЗЖЕ
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6 час.

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