В читинском хостеле обнаружили тело новорожденного ребенка, мама которого скончалась после госпитализации

В Чите произошло трагическое событие, повергшее в шок как местных жителей, так и медицинскую общественность.
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